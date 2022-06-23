Трагедія з Boeing МН17: ПАРЄ офіційно визнала відповідальність росії, що буде далі

Після вивчення доказів Правовий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дійшов висновку про те, що борт МН17 був збитий російською ракетою «Бук».

Про це повідомляється на сайті Ради Європи з посиланням на резолюцію ПАРЄ. У документі представники ПАРЄ висловлюють своє здивування у зв'язку з " нездатністю російської влади сумлінно співпрацювати з Радою безпеки Нідерландів і Міжнародною слідчою групою у справі МН17».

У резолюції підкреслюється, що російська влада не тільки не надавала слідчим органам достовірну інформацію, а й навмисно поширювала дезінформацію у справі про катастрофу літака в небі над Донбасом в 2014 році.

Росії пригадали всі суперечливі версії про причини трагедії, які вона продовжувала придумувати всі ці роки.

Однак, незважаючи на ці заяви Кремля і його пропагандистів, в ПАРЄ прийшли до висновку, що літак був збитий саме російською ракетою.

"На підставі доказів, наданих доповідачу українськими та нідерландськими органами влади, Асамблея вважає найбільш переконливим сценарієм, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російською армією", - йдеться в резолюції.

Тепер рішення про кримінальну відповідальність окремих обвинувачених, а також російської держави в цілому повинні винести кримінальні суди Нідерландів, Європейський суд з прав людини, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) і Міжнародний суд (ICJ).

Також в ПАРЄ закликали Росію "співпрацювати з розслідуванням і вибачитися перед сім'ями і друзями жертв аварії за біль і страждання, викликані дезінформацією".

Нагадаємо, що 17 червня 2014 року недалеко від Тореза Донецької області бойовики збили літак Boeing 777, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Загинуло 298 осіб - всі пасажири і екіпаж.