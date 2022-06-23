Трагедія з Boeing МН17: ПАРЄ офіційно визнала відповідальність росії, що буде далі

Боинг МН17

Після вивчення доказів Правовий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дійшов висновку про те, що борт МН17 був збитий російською ракетою «Бук».

Про це повідомляється на сайті Ради Європи з посиланням на резолюцію ПАРЄ. У документі представники ПАРЄ висловлюють своє здивування у зв'язку з " нездатністю російської влади сумлінно співпрацювати з Радою безпеки Нідерландів і Міжнародною слідчою групою у справі МН17».

У резолюції підкреслюється, що російська влада не тільки не надавала слідчим органам достовірну інформацію, а й навмисно поширювала дезінформацію у справі про катастрофу літака в небі над Донбасом в 2014 році.

Боинг МН17

Росії пригадали всі суперечливі версії про причини трагедії, які вона продовжувала придумувати всі ці роки.

Однак, незважаючи на ці заяви Кремля і його пропагандистів, в ПАРЄ прийшли до висновку, що літак був збитий саме російською ракетою.

"На підставі доказів, наданих доповідачу українськими та нідерландськими органами влади, Асамблея вважає найбільш переконливим сценарієм, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російською армією", - йдеться в резолюції.

Тепер рішення про кримінальну відповідальність окремих обвинувачених, а також російської держави в цілому повинні винести кримінальні суди Нідерландів, Європейський суд з прав людини, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) і Міжнародний суд (ICJ).

Боинг МН17

Також в ПАРЄ закликали Росію "співпрацювати з розслідуванням і вибачитися перед сім'ями і друзями жертв аварії за біль і страждання, викликані дезінформацією".

Нагадаємо, що 17 червня 2014 року недалеко від Тореза Донецької області бойовики збили літак Boeing 777, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Загинуло 298 осіб - всі пасажири і екіпаж.


Дарья Волкова, politeka.net





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Блок рекламы


Похожие новости
Прем'єр-міністр Естонії: не варто недооцінювати військову міць РосіїПрем'єр-міністр Естонії: не варто недооцінювати військову міць Росії
Видатний мексиканський вчений шпигун на користь РосіїВидатний мексиканський вчений шпигун на користь Росії
Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільненняМобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення
При нинішньому плані НАТО з оборони Балтії в разі нападу РФ Естонія буде стерта з мапи - КалласПри нинішньому плані НАТО з оборони Балтії в разі нападу РФ Естонія буде стерта з мапи - Каллас
Forbes: Війна Росії проти України не дозволить США зосередитись на Азії з кількох причинForbes: Війна Росії проти України не дозволить США зосередитись на Азії з кількох причин
"Естонія буде стерта з карти": прем'єр-міністр країни висловилася про можливий напад рф, дорікнувши стратегію НАТО"Естонія буде стерта з карти": прем'єр-міністр країни висловилася про можливий напад рф, дорікнувши стратегію НАТО
Зеленський закликав Ізраїль приєднатися до санкцій проти РосіїЗеленський закликав Ізраїль приєднатися до санкцій проти Росії
"Літо буде спекотним": Україна отримала від США далекобійні ракетні системи HIMARS"Літо буде спекотним": Україна отримала від США далекобійні ракетні системи HIMARS
Гинуть сотнями щодня: свіжі дані щодо втрат Росії на війні в УкраїніГинуть сотнями щодня: свіжі дані щодо втрат Росії на війні в Україні
Українців готують до "надскладної" зими, чи буде опалення: "Ми повинні відвикнути жити з..."Українців готують до "надскладної" зими, чи буде опалення: "Ми повинні відвикнути жити з..."
Последние новости
Подгружаем последние новости