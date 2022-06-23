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2022-06-23
Росія завдала удару по Сумщині фосфорними снарядами
Заборонена в цивілізованому світі зброя була застосована проти Юнаківської громади, інформує
© Christopher Miller / Twitter
Російська загарбницька армія завдала удару по Юнаківській громаді Сумської області із використанням заборонених міжнародними конвенціями фосфорних снарядів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у
«Під час обстрілу Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди!», — написав Живицький.
Дубенко Вадим, ZN.ua