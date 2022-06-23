Росія завдала удару по Сумщині фосфорними снарядами

Російська загарбницька армія завдала удару по Юнаківській громаді Сумської області із використанням заборонених міжнародними конвенціями фосфорних снарядів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram .

«Під час обстрілу Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди!», — написав Живицький.