Росія завдала удару по Сумщині фосфорними снарядами

Заборонена в цивілізованому світі зброя була застосована проти Юнаківської громади, інформує ZN.ua.

Росія завдала удару по Сумщині фосфорними снарядами
© Christopher Miller / Twitter

Російська загарбницька армія завдала удару по Юнаківській громаді Сумської області із використанням заборонених міжнародними конвенціями фосфорних снарядів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

«Під час обстрілу Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди!», — написав Живицький.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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