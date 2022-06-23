Сили оборони змогли уникнути оточення на підступах до Лисичанська - британська розвідка

Попри успіхи росіян в районі Лисичанська та Сєвєродонецька, зробити котел, для українських військ, глибшим не вдається, інформує ZN.ua.

Сили оборони змогли уникнути оточення на підступах до Лисичанська - британська розвідка
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Російська армія поволі просувається на донецькому напрямку, за рахунок підкріплення та концентрації в одній оперативній зоні значної кількості сили та техніки. За останні кілька днів їм вдалося просунутися більше ніж на 5 км до південних околиць Лисичанська, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"З 19 червня російські війська, швидше за все, просунулися більш ніж на 5 км до південних околиць міста Лисичанська. Частина українських підрозділів відійшли, ймовірно, аби не потрапити в оточення", - йдеться у зведенні британської розвідки.

Цей успіх Збройних сил країни-агресора, обумовлений підсиленням особового складу, а також безперервними артилерійськими та мінометними обстрілами. Та попри поступове просування російських військ, створити глибше оточення Збройних сил України їм не вдається.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/IMlKAZ5Kay

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/El9tqwfNba

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 23, 2022

Все ж таки, за попередню добу окупанти змогли захопити населені пункти Лоскутівка й Рай-Олександрівка, та продовжують штурмувати Сиротине.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Блок рекламы


Похожие новости
Із Лисичанська змогли евакуювати 34 людиниІз Лисичанська змогли евакуювати 34 людини
При нинішньому плані НАТО з оборони Балтії в разі нападу РФ Естонія буде стерта з мапи - КалласПри нинішньому плані НАТО з оборони Балтії в разі нападу РФ Естонія буде стерта з мапи - Каллас
Росія намагатиметься захопити чотири головні міста: Міноборони про ситуацію на фронтіРосія намагатиметься захопити чотири головні міста: Міноборони про ситуацію на фронті
Ексдепутату оголосили підозру в колабораціонізміЕксдепутату оголосили підозру в колабораціонізмі
Міноборони просить не публікувати інформацію про зброю, яку Україна отримує від ЗаходуМіноборони просить не публікувати інформацію про зброю, яку Україна отримує від Заходу
Видно з космосу: пожежу на "вишках Бойка" у Чорному морі ще не загасили, фотоВидно з космосу: пожежу на "вишках Бойка" у Чорному морі ще не загасили, фото
"ЗСУ зайняли вулиці у Херсоні": у Міноборони жорстко відповіли на публікації про успіхи військових"ЗСУ зайняли вулиці у Херсоні": у Міноборони жорстко відповіли на публікації про успіхи військових
У Міноборони прокоментували інформацію про чотири зайняті вулиці у ХерсоніУ Міноборони прокоментували інформацію про чотири зайняті вулиці у Херсоні
Білорусь на кордоні з Україною розміщує муляжі танків — МіноборониБілорусь на кордоні з Україною розміщує муляжі танків — Міноборони
Самопроголошена ДНР втратила приблизно 55% від початкової чисельності "армії" - британська розвідкаСамопроголошена ДНР втратила приблизно 55% від початкової чисельності "армії" - британська розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости