Сили оборони змогли уникнути оточення на підступах до Лисичанська - британська розвідка

Російська армія поволі просувається на донецькому напрямку, за рахунок підкріплення та концентрації в одній оперативній зоні значної кількості сили та техніки. За останні кілька днів їм вдалося просунутися більше ніж на 5 км до південних околиць Лисичанська, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"З 19 червня російські війська, швидше за все, просунулися більш ніж на 5 км до південних околиць міста Лисичанська. Частина українських підрозділів відійшли, ймовірно, аби не потрапити в оточення", - йдеться у зведенні британської розвідки.

Цей успіх Збройних сил країни-агресора, обумовлений підсиленням особового складу, а також безперервними артилерійськими та мінометними обстрілами. Та попри поступове просування російських військ, створити глибше оточення Збройних сил України їм не вдається.