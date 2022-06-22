Білорусь оголосила про старт «мобілізаційних навчань» біля українського кордону

Мета — "перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням", інформує ZN.ua.

Білорусь оголосила про старт «мобілізаційних навчань» біля українського кордону
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook

Міністерство оборони Білорусі оголосило про старт «мобілізаційних навчань», які будуть проходити з 22 червня до 1 липня 2022 року в Гомельській області поблизу кордону з Україною. Про це повідомила прес-служба Міноборони Білорусі.

В Міноборони Білорусі заявили, що навчання проводяться щорічно. Минулого року аналогічні навчання були проведені із військовими комісаріатами Могилівської області.

«Мета – перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням», - заявили у відомстві.

Повідомляється, що під час навчань відпрацьовуватимуться питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу.

У ході навчання передбачено виконання військовими комісаріатами заходів щодо оповіщення та подання військовозобов'язаних на пункти відправлення до військових частин. Після формування відповідних команд військовозобов'язані будуть відправлені за місцем проживання.

«Для створення обстановки наближеної до реальної під час навчання сплановано участь підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил», - йдеться у повідомленні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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