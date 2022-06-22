У Лаврова відповіли президенту Казахстану, який назвав “ДНР” та “ЛНР” квазідержавами

Президент Токаєв перед Путіним у Петербурзі сказав, що Казахстан не визнає "ДНР" та "ЛНР", інформує ZN.ua.

У Лаврова відповіли президенту Казахстану, який назвав “ДНР” та “ЛНР” квазідержавами
© Олександр Хребет, DT.UA

Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що "Росія приймає та поважає позицію Казахстану у питанні російсько-української війни та незалежності" території Донецької та Луганської областей, які окупувала Росія. Президент Казахстану Токаєв перед диктатором Путіним назвав ЛДНР квазідержавами.

Захарова, яку цитують російські державні агенції, запевняє, що "РФ поважає своїх партнерів, а тому різні погляди на такі питання ніяк не зашкодять тісній співпраці двох держав".

"Підраховано, що якщо право нації на самовизначення буде реалізовано на всій земній кулі, то замість 193 держав на Землі виникне понад 500-600 держав. Це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Цей принцип застосовуватимемо і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк", - сказав Токаєв під час форуму під егідою Путіна.

Раніше Казахстан приєднався до санкцій Заходу проти РФ за повномасштабне вторгнення до України.


Олександр Хребет, ZN.ua





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