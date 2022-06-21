Багато хто став дивитися на продовження війни більш реалістично, - Володимир Фесенко

Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому на політичному фронті, як і військовому, простежується деяка синусоїда, настрої змінюються вгору-вниз, як розгойдуються гойдалки.

Про це він розповів у програмі " що далі?"на каналі" Знай24» .

"У квітні у нас був сплеск оптимістичних настроїв, були рішення про постачання важкого озброєння, росіяни змушені були піти з півночі України, з Київської області, Чернігівської, Сумської. І виникли такі ейфоричні настрої, ще трохи і ми росіян виженемо", - розповідає Володимир Фесенко.

Проте, констатує політолог, виявилося, все не так просто, росіяни перегрупувалися і почали наступ на Донбасі, який триває досі, хоч і повільно, але з великими втратами.

«Тому зараз таких оптимістичних емоцій стало поменше. Я думаю, що багато хто став дивитися на продовження війни більш реалістично", - говорить Володимир Фесенко.

За його словами, тема переговорів знову з'явилася в інформаційних повідомленнях, вона потихеньку починає обговорюватися. Проте, міркує політолог, переговори пройдуть не раніше осені, якщо, звичайно, відновляться.