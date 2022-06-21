"Хто ти такий?": у Казахстані поставили на місце кадирова

"Хто ти такий?": у Казахстані поставили на місце кадирова

У Казахстані відповіли кремлівській маріонетці кадирову, який безсторонньо висловлювався про казахів.

Активіст і громадський діяч Арман Шораєв висловив надію, що Кадиров "більше не відкриє свій рот" щодо Казахстану.

"Ми вже побачили, як ти "за 2 дні" взяв Київ. Хто ти такий? З якого переляку ти вирішив, що маєш право наїжджати на казахів? Ти запитай у своїх старійшин, які виросли на нашій землі, і взагалі, фізично вижили, завдяки казахам і священної казахської землі.

Я сподіваюся, ти більше свій рот не будеш відкривати щодо моєї країни і моєї національності", - заявив Шораєв.


Алексей Ионов, politeka.net





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