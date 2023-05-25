Бойовики Кадирова масово грабують офіси та магазини на окупованій території Запорізької області – ЦНС

Дана практика вже стала систематичною, кажуть у відомстві.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області, де ворог продовжує проводити цілеспрямовану кампанію з пропаганди російської ідеології, кадирівці масово розграбовують бізнес людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

© Кавказ. Реалии

"Як повідомляє підпілля, на ТОТ Запоріжжя зафіксовано численні випадки, коли бойовики кадирова вламувались на територію офісів та магазинів, власники яких виїхали на підконтрольну Уряду України територію, і грабували їх", – йдеться у заяві

Центр Нацспротиву розповів, що викрадене майно вивозять на територію РФ .

"Дана практика вже стала систематичною, а окупаційна "поліція" відмовляється реагувати на дані випадки", – додали у ЦНС.