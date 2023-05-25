Бойовики Кадирова масово грабують офіси та магазини на окупованій території Запорізької області – ЦНС
Дана практика вже стала систематичною, кажуть у відомстві.
На тимчасово окупованій частині Запорізької області, де ворог продовжує проводити цілеспрямовану кампанію з пропаганди російської ідеології, кадирівці масово розграбовують бізнес людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Про це
"Як повідомляє підпілля, на ТОТ Запоріжжя зафіксовано численні випадки, коли бойовики кадирова вламувались на територію офісів та магазинів, власники яких виїхали на підконтрольну Уряду України територію, і грабували їх", – йдеться у заяві
Центр Нацспротиву розповів, що викрадене майно вивозять на територію РФ.
"Дана практика вже стала систематичною, а окупаційна "поліція" відмовляється реагувати на дані випадки", – додали у ЦНС.