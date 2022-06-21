Атрошенко вимагає від прикордонників відповісти, хто давав усну вказівку заборонити йому візит до Польщі

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся керівництва Державної прикордонної служби з вимогою надати йому інформацію щодо того, хто дав усну вказівку заборонити йому виїзд у відрядження до міста Ряшів у Польщі.

Копію листа він оприлюднив у Facebook, інформує Апостроф.

"Я мав необхідний пакет документів для перетину державного кордону України. Начальник 1 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець" (тип А), капітан Митрополит Ольга Григорівна прийняла рішення про відмову в перетинанні державного кордону, що не містить посилання на причину відмови у виїзді до м. Ряшів, Польща та є необґрунтованим", - написав Атрошенко.

Міський голова Чернігова у листи наголосив на тому, що рішення про відмову було ухвалене інспектором на підставі усної вказівки.

"Під час спілкування зі мною, капітан Митрополит О.Г. повідомила про наявність "усної вказівки" щодо відмови особисто мені в перетині державного кордону України", - пояснив він.

Атрошенко вимагає від голови Державної прикордонної Служби надати офіційну відповідь, чому йому відмовили у виїзді у відрядження до Польщі.

"Прошу Вас дати відповідь на питання: чи давали особисто Ви або за Вашим наказом Ваші безпосередні підлеглі протиправну "усну вказівку" інспекторам пункту пропуску "Краківець" щодо заборони Чернігівському міському голові Атрошенко В.А. виїзду за кордон? Якщо давали, то на прохання якої посадової особи?", - зазначено у документі.


Іван Троянов, Апостроф





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