Після удару ЗСУ рашисти ніяк не загасять пожежі на "вишках Бойка": карта

20 червня ЗСУ нанесли ракетний удар по бурових платформах у Чорному морі, захоплених Росією після окупації Криму, так званих "вежах Бойка". На карті NASA виявили ознаки загоряння на їхньому місці.

Про це у своєму блозі повідомив фахівець з OSINT (Open Source Intelligence) HI Sutton, який спеціалізується на підводних човнах та підводних системах, інформує Апостроф.

Він пояснив, що на зображеннях NASA Worldview є фільтр для виявлення займання, який використовується для відстеження лісових пожеж у мирний час, але під час війни також може виявляти місце бойових дій.

"Фільтр виявлення пожежі на супутникових знімках NASA точно визначає платформу, що горить", - пише HI Sutton.

На знімку ідентифікували одну платформу, що горить. Вона розташована на північ від платформи "Крим 1" і самопересувної бурової платформи "Таврида".


Олена Руденко, Апостроф





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