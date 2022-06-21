Окупанти завдали ударів по харківському метро та коледжу: фото наслідків

Російські окупаційні війська 20 червня та в ніч на 21 червня нанесли ракетні удари по цивільній інфраструктурі Харкова: житлово-комунальному коледжу та об\'єкту Харківського метрополітену, унаслідок чого одну людину поранило, інформує Апостроф.

Про це повідомив начальник Головного управління поліції Харківщини Володимир Тимошко, пишуть у "Суспільне".

Окупанти вдарили керованою крилатою ракетою по житлово-комунальному коледжу університету міського господарства імені Бекетова на вулиці Шевченка у Харкові, унаслідок чого знищений головний корпус та гуртожиток навчального закладу. Знищення цивільних об\'єктів класифікується як воєнний злочин.

"Це позалогічні дії. У них мета одна — повне знищення. Треба вже відходити від поняття війни у плані захвату територій. У них мета — знищення населення. Це геноцид. Критично [для коледжу]. Де проводити заняття для студентів? Ми планували з 1 вересня розпочати навчальний процес у офлайні. І жити ніде", - сказав Тимошко.

Також росіяни запустили балістичну ракету по об\'єкту Харківського метрополітену, через що одна людина отримала поранення, а три потяги - пошкоджені.

"Був завданий удар по інфраструктурі харківського метрополітену. Зокрема — по місцю розташування потягів метрополітену. В результаті чого було пошкоджено як мінімум три потяги, які обслуговують харківській метрополітен... Внаслідок удару по інфраструктурі метрополітену є поранений. Це середній ступінь тяжкості, будемо сподіватись, що загрози життю не буде", - зазначив Тимошко.

На думку начальника ГУ поліції Харківщини, такі дії російських окупантів свідчать про їхнє бажання залякати місцевих мешканців і змусити їх у паніці тікати.


Ліза Бровко, Апостроф





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