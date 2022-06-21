"Жодних репарацій і відмова від територій": Росія топорно просуває на Заході план капітуляції України

Подіні "плани" є нічим іншим як елементами інформаційно-психологічної операції Росії, і не мають жодного стосунку до геополітичних реалій, інформує ZN.ua.

© Еспресо.TV

Пропутінське лобі на Заході намагається проштовхувати план капітуляції України, який передбачає визнання Україною втрати територій та повну відмову від репарацій. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

План капітуляції України під виглядом мирного врегулювання війни в Україні, який складається з 15 пунктів, з’явився у журналі National Interest. Його одразу ж поширили пропагандистські медіа Кремля.

"Цей план дій - елемент інформаційно-психологічної операції, основна мета якої сформувати враження сильних позицій російської армії на полі бою на тлі відсутності реальних досягнень на фронті. Згідно з опитуванням ECFR, населення країн Заходу переконане, що саме Україна має перемогти у війні", - наголошують в ЦПД.

План дивним чином збігається з позиціями, які озвучувала Росія під час переговорного процесу з Україною, до якого так прагне повернутися Кремль, постійно нарікаючи що Україна відмовляється від
Показово також, що один з пунктів "мирного плану", який нафантазував автор, передбачає відмову обох сторін військового конфлікту від репарацій. Хоча ніхто в світі, окрім автора та Росії, в жодному сценарії не розглядає можливості якихось репарацій країні-агресору.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Росія може напасти на ще одну країну: Жданов попередив, над ким нависла небезпекаРосія може напасти на ще одну країну: Жданов попередив, над ким нависла небезпека
У перемозі України над РФ впевнені майже 100% українців – опитуванняУ перемозі України над РФ впевнені майже 100% українців – опитування
У Кремлі заговорили про затяжну війну проти УкраїниУ Кремлі заговорили про затяжну війну проти України
Російських агентів в Кабміні та Торгово-промисловій палаті України виявила СБУРосійських агентів в Кабміні та Торгово-промисловій палаті України виявила СБУ
Росія ударами з "Градів" зруйнувала ще одну школу в Авдіївці: фото та відеоРосія ударами з "Градів" зруйнувала ще одну школу в Авдіївці: фото та відео
Росіяни знову обстріляли Криворізький район. Під обстріл потрапили два селаРосіяни знову обстріляли Криворізький район. Під обстріл потрапили два села
Росія є злом, яке можна заспокоїти тільки на полі бою — ЗеленськийРосія є злом, яке можна заспокоїти тільки на полі бою — Зеленський
Строковиків, які вижили після затоплення крейсера «Москва», знову хочуть відправити на війну проти України — ЗМІСтроковиків, які вижили після затоплення крейсера «Москва», знову хочуть відправити на війну проти України — ЗМІ
"Це надовго": Арестович попередив про особливу небезпеку жителів одного з регіонів України"Це надовго": Арестович попередив про особливу небезпеку жителів одного з регіонів України
Байден назвав дуже ймовірним вступ України в ЄвросоюзБайден назвав дуже ймовірним вступ України в Євросоюз
Последние новости
Подгружаем последние новости