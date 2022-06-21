"Жодних репарацій і відмова від територій": Росія топорно просуває на Заході план капітуляції України

Пропутінське лобі на Заході намагається проштовхувати план капітуляції України, який передбачає визнання Україною втрати територій та повну відмову від репарацій. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

План капітуляції України під виглядом мирного врегулювання війни в Україні, який складається з 15 пунктів, з’явився у журналі National Interest . Його одразу ж поширили пропагандистські медіа Кремля.

"Цей план дій - елемент інформаційно-психологічної операції, основна мета якої сформувати враження сильних позицій російської армії на полі бою на тлі відсутності реальних досягнень на фронті. Згідно з опитуванням ECFR, населення країн Заходу переконане, що саме Україна має перемогти у війні", - наголошують в ЦПД.

План дивним чином збігається з позиціями, які озвучувала Росія під час переговорного процесу з Україною, до якого так прагне повернутися Кремль, постійно нарікаючи що Україна відмовляється від

Показово також, що один з пунктів "мирного плану", який нафантазував автор, передбачає відмову обох сторін військового конфлікту від репарацій. Хоча ніхто в світі, окрім автора та Росії, в жодному сценарії не розглядає можливості якихось репарацій країні-агресору.