Звільнена Тайра розповіла про умови перебування в полоні: інформаційна ізоляція, умови нагадують концтабір

«І я б не дуже здивувалась, опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль. І це тільки малий відсоток того що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення», інформує ZN.ua.

Звільнена Тайра розповіла про умови перебування в полоні: інформаційна ізоляція, умови нагадують концтабір
Звільнена з російського полону Тайра розкрила деталі свого перебування в полоні

Нещодавно звільнена з російського полону парамедик Юлія Паєвська з позивним «Тайра» розкрила деталі свого там перебування. Інформаційна ізоляція, як зізнається волонтерка, неабияк впливає на моральний стан, сіючи відчуття безвиході. Відповідний пост жінка опублікувала на своїй фейсбук-сторінці.

«Коли ти там, здається, що надії немає, і Україна уже не існує як держава. Необхідно добитись, аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там — ми абсолютно безправні як раби. Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна», — зазначає Тайра.


Оксана Коваль, ZN.ua





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