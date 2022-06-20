«Ревнують Україну лідери світових держав»: Максим Ялі розповів про причини приїзду Джонсона
Політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі розповів про цілі візиту Шольца, Макрона та Драґі до Києва.
Про це він розповів
Як розповідає політолог, офіційно все виглядає так, що представники трьох провідних країн Євросоюзу приїхали разом до Києва, що б підтримати надання Україні статусу кандидата в ЄС. Крім цього, додає він, Італія заявила про те, що допоможе Україні з відновленням, зокрема, Ірпеня. Загалом же, констатує гість програми, цей візит-сигнал про те, що у війні з Росією Європа підтримує саме Україну.
Відразу після візиту Шольца, Макрона і Драгі до Києва прилетів Борис Джонсон.
"Звичайно, з одного боку, нам приємно, що ось так от ревнують Україну лідери світових держав, навіть не європейських, тому що Великобританія - безумовно один зі світових лідерів і в економіці, і у військовій сфері. І ось так несподівано відразу з коліс Борис Джонсон вирішив приїхати", - міркує Максим Ялі.
Принагідно експерт нагадує, що Великобританія якраз офіційно заявляла про те, що Україна повинна саме перемогти Росію, війна повинна йти до переможного кінця, ніякі напівзаходи неприпустимі.