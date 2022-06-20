«Ревнують Україну лідери світових держав»: Максим Ялі розповів про причини приїзду Джонсона

Борис Джонсон, Зеленський

Політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі розповів про цілі візиту Шольца, Макрона та Драґі до Києва.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає політолог, офіційно все виглядає так, що представники трьох провідних країн Євросоюзу приїхали разом до Києва, що б підтримати надання Україні статусу кандидата в ЄС. Крім цього, додає він, Італія заявила про те, що допоможе Україні з відновленням, зокрема, Ірпеня. Загалом же, констатує гість програми, цей візит-сигнал про те, що у війні з Росією Європа підтримує саме Україну.

Відразу після візиту Шольца, Макрона і Драгі до Києва прилетів Борис Джонсон.

"Звичайно, з одного боку, нам приємно, що ось так от ревнують Україну лідери світових держав, навіть не європейських, тому що Великобританія - безумовно один зі світових лідерів і в економіці, і у військовій сфері. І ось так несподівано відразу з коліс Борис Джонсон вирішив приїхати", - міркує Максим Ялі.

Принагідно експерт нагадує, що Великобританія якраз офіційно заявляла про те, що Україна повинна саме перемогти Росію, війна повинна йти до переможного кінця, ніякі напівзаходи неприпустимі.


user, politeka.net





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