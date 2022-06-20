Кремль поставив два завдання перед Лукашенком: Жданов вказав, чому армія Білорусі їх провалить

На сьогоднішній день ситуація 24 лютого не повториться.

Білорусь продовжила навчання своїх військових. Після їх закінчення буде відомо, що самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко робитиме з цими мобілізованими. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

Зокрема експерт зазначив, що після 8 липня буде відомо, чи поїдуть солдати Білорусі додому або залишаться для підготовки і проведення бойового лагодження у складі підрозділів. Тоді можна буде міркувати: наскільки готова армія і коли вона буде готова.

Він також зазначив, що два завдання можуть бути поставлені Кремлем перед Лукашенко та армією Білорусі. Перше - відкрити другий фронт для того, щоб розтягнути сили української армії і послабити зусилля на сході.

"На сьогоднішній день ситуація 24 лютого не повториться. ЗСУ дадуть бій відразу на кордоні. Перший бій і перші втрати можуть істотно змінити ситуацію як в самій армії, так і в білоруському суспільстві", - підкреслив Олег Жданов.

Друге завдання - спроба відрізати шляхи постачання західного озброєння від країн-партнерів. Це малоймовірно, тому що армія Білорусі не здатна зробити таку глибинну операцію, навіть розвернувшись до чисельності 80 тисяч.