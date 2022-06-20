Кремль поставив два завдання перед Лукашенком: Жданов вказав, чому армія Білорусі їх провалить

Кремль поставив два завдання перед Лукашенком: Жданов вказав, чому армія Білорусі їх провалить

На сьогоднішній день ситуація 24 лютого не повториться.

Білорусь продовжила навчання своїх військових. Після їх закінчення буде відомо, що самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко робитиме з цими мобілізованими. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

Олег Жданов

Зокрема експерт зазначив, що після 8 липня буде відомо, чи поїдуть солдати Білорусі додому або залишаться для підготовки і проведення бойового лагодження у складі підрозділів. Тоді можна буде міркувати: наскільки готова армія і коли вона буде готова.

Він також зазначив, що два завдання можуть бути поставлені Кремлем перед Лукашенко та армією Білорусі. Перше - відкрити другий фронт для того, щоб розтягнути сили української армії і послабити зусилля на сході.

окупанти, російські солдати, російські війська

"На сьогоднішній день ситуація 24 лютого не повториться. ЗСУ дадуть бій відразу на кордоні. Перший бій і перші втрати можуть істотно змінити ситуацію як в самій армії, так і в білоруському суспільстві", - підкреслив Олег Жданов.

Друге завдання - спроба відрізати шляхи постачання західного озброєння від країн-партнерів. Це малоймовірно, тому що армія Білорусі не здатна зробити таку глибинну операцію, навіть розвернувшись до чисельності 80 тисяч.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Катерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкоюКатерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкою
"Тепер ми їх ганяємо": Жданов пояснив, як можна звільнити Херсон і назвав три варіанти дій"Тепер ми їх ганяємо": Жданов пояснив, як можна звільнити Херсон і назвав три варіанти дій
У Росії попередили, що захищатимуться від Литви та НАТО через блокаду КалінінградаУ Росії попередили, що захищатимуться від Литви та НАТО через блокаду Калінінграда
У Міноборони Білорусі заявили, що готові поновлювати співпрацю щодо контролю за озброєннямУ Міноборони Білорусі заявили, що готові поновлювати співпрацю щодо контролю за озброєнням
Кремль ні про що не збирається домовлятися, - Роман БезсмертнийКремль ні про що не збирається домовлятися, - Роман Безсмертний
Справу про «плівки Вовка» передали до судуСправу про «плівки Вовка» передали до суду
Австралія передала ЗСУ перші БТРи M113AS4Австралія передала ЗСУ перші БТРи M113AS4
"Хвилюються": Подоляк пояснив, чому в рф занервували через плани з навчання українських солдатів"Хвилюються": Подоляк пояснив, чому в рф занервували через плани з навчання українських солдатів
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Харків знову став прифронтовим, Арестович попередив про велику загрозу для міста: "У разі введення..."Харків знову став прифронтовим, Арестович попередив про велику загрозу для міста: "У разі введення..."
Последние новости
Подгружаем последние новости