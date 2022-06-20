Вибухи гримлять на батьківщині колишнього президента-втікача Януковича: з\'явилося фото з місця

В окупованому Єнакієвому Донецької області стався підрив боєкомплекту на полігоні.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють в телеграм-каналі «Збройні сили України. Війна з окупантами».

«Єнакієве, окуповане рашистами з 2014 року. Підрив БК на полігоні. Відбувається детонація…», - йдеться у повідомленні. Також опубліковано фото нібито з Єнакієво, на якому можна побачити великий стовб диму.

Нагадаємо, що екс-президент-втікач Віктор Янукович родом саме з Єнакієвого. В одній зі своїх заяв він запевнив, що завжди приїжджає до Єнакієвого з хвилюванням і тривогою, «бо це батьківщина, бо дуже багато у своєму житті думав над тим, як жили ми, як жили наші батьки і як житимуть наші діти».

Після втечі і зради України Янукович, як відомо, живе в росії.

Днями з’явилася інформація, що Януковича після перемоги Революції Гідності та втечі до Росії, ймовірно, планували вбити.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів російський опозиціонер, екс-депутат Держдуми, полковник ФСБ рф у відставці Геннадій Гудков.

«Мені говорили, що готувалося його фізичне усунення. Був момент, якщо пам'ятаєте, його не штовхав тільки ледачий на російському телебаченні, в російських ЗМІ. Якісь клерки дрібні говорили: "Та ми тобі пащу порвемо..."Взагалі ображали його останніми словами... По Кремлю люди Путіна бігали і кричали: "Вітя нас кинув", "Вітя нас підвів" ,"Вітя нас зрадив". А потім, якщо пам'ятаєте, все припинилося моментально, в один день. Тому що Янукович був прощений. Путін вирішив, що Янукович їм поки ще потрібен. Якщо якось складеться [з Україною], кого ставити? Нікого легітимного, як вони вважали і вважають досі, немає», - заявив Гудков.