«Сказати в яких вони умовах, ми не можемо»: Єрмак про захисників «Азовсталі»

Вивезені з «Азовсталі» захисники Маріуполя живі, однак українська сторона достеменно не знає, в яких умовах їх утримують, заявив в інтерв’ю LB.ua голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину», - сказав Єрмак, та додав, що процес обміну мав би найближчим часом перейти в активну фазу.

На уточнення, хто саме координує обмін захисників з «Азовсталі», Єрмак відповів що це питання не лише компетенції Головного розвідувального управління, яке координує роботу з полоненими, а й низки інших відомств, «оскільки процес складний». При цьому «Офіс президента був детально поінформований».

«В центрі ГУР щодо полонених створений пресцентр, в його роботі будуть брати участь як представники ГУР, так і тих структур, чиї люди знаходяться в полоні. Оскільки перемовини і консультації ще тривають, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми словами і інформацією якось нашкодити цьому процесу», - додав Єрмак.

Він додав, що на перщому етапі головним було збереження життя наших героїв, і ГУР це завдання виконало.

«Сьогодні вони займаються другим етапом – їх поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти», - додав керівник ОП.

На питання, чи можуть росіяни не дотримати слова у питанні збереження життів українських військових, Єрмак сказав, що «ГУР, між іншим, також займається цим питанням»: «Позиція глави держави не змінилася. Він сказав, що якщо з цими людьми щось станеться, про будь-які перемовини можна буде забути. І він продовжує займати цю позицію, поки вони не повернулися до нашої країни».