Нова провокація на кордоні з Україною: у Росії обстріляли райцентр

Вранці в понеділок, 20 червня, було обстріляно прикордонне селище Суземка Брянської області Росії, в якій не припиняються провокації. Російська влада вже звинуватила в цьому Україну, при цьому написавши, що "обстріл був проведений в результаті удару у відповідь".

Про це повідомив губернатор Брянської області у соцмережах , інформує Апостроф .

За його даними, внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктуру і постраждала одна людина.

Як звернули увагу в Telegram-каналі InformNapalm, Олександр Богомаз написав, що обстріл став діями у відповідь.

"Сьогодні рано вранці ЗСУ було обстріляно селище Суземка. Обстріл був проведений в результаті удару у відповідь", - пише він.

За інформацією місцевих жителів, у селищі Суземка могли бути навчання, до сценарію яких входить відображення атаки диверсантів. Раніше мешканців попереджали про навчання.