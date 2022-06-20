Авіація для парадів: Росія вимушена робити ставку на сухопутні операції - британська розвідка

Найгірше у російсько-українській війні себе проявили ВПС Росії, інформує ZN.ua.

Авіація для парадів: Росія вимушена робити ставку на сухопутні операції - британська розвідка
© airforce.ru

Поки російське військове командування сконцентрувало всі сили на завершенні окупації території всієї Луганської та Донецької областей, військові аналітики негативно оцінили якість роботи військово-повітряних сил РФ. Росіяни так і не змогли досягти переваги над українцями у небі, тож змушені робити ставку на сухопутні операції та роботу зенітно-ракетних військ, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

"У конфлікті сьогодні гірше себе показали ВПС Росії. Його нездатність стабільно надавати підтримку з повітря, імовірно, один з ключових чинників дуже обмеженого успіху російської кампанії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Причиною низької ефективності російської авіації, британська розвідка, вбачає в більше показовій підготовці кадрів, аби справляти враження. Натомість виконувати реальні бойові завдання та проявляти ініціативу вони не здатні.

І попри вражаючий список сучасних та боєздатних бойових літаків, росіяни так і не змогли розвинути інституційну культуру та навчити льотчиків необхідним навичкам, які б дозволили адекватно реагувати на ситуацію. Через це їм не вдалося досягти цілковитої переваги у повітряному просторі. І як наслідок, військове керівництво РФ змушено робити ставку на сухопутні операції, які не підтримуються належним чином з повітря, та на крилаті ракети, які швидше за все закінчаться.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/HLNJBEbcJV

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/FwRvFrbyLb

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 20, 2022

Дар’я Кєпова, ZN.ua





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