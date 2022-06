Авіація для парадів: Росія вимушена робити ставку на сухопутні операції - британська розвідка

Поки російське військове командування сконцентрувало всі сили на завершенні окупації території всієї Луганської та Донецької областей, військові аналітики негативно оцінили якість роботи військово-повітряних сил РФ . Росіяни так і не змогли досягти переваги над українцями у небі, тож змушені робити ставку на сухопутні операції та роботу зенітно-ракетних військ, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

"У конфлікті сьогодні гірше себе показали ВПС Росії. Його нездатність стабільно надавати підтримку з повітря, імовірно, один з ключових чинників дуже обмеженого успіху російської кампанії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Причиною низької ефективності російської авіації, британська розвідка, вбачає в більше показовій підготовці кадрів, аби справляти враження. Натомість виконувати реальні бойові завдання та проявляти ініціативу вони не здатні.

І попри вражаючий список сучасних та боєздатних бойових літаків, росіяни так і не змогли розвинути інституційну культуру та навчити льотчиків необхідним навичкам, які б дозволили адекватно реагувати на ситуацію. Через це їм не вдалося досягти цілковитої переваги у повітряному просторі. І як наслідок, військове керівництво РФ змушено робити ставку на сухопутні операції, які не підтримуються належним чином з повітря, та на крилаті ракети, які швидше за все закінчаться.