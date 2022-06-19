"Мене турбує зростання ненависті до всього російського": Труханов висловився про перейменування вулиці Пушкіна

Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав, що не підтримує перейменування вулиці названої на честь російського поета Олександра Пушкіна

Про це він повідомив під час інтерв'ю The New York Times.

Видання зазначає, що одесити пропонують перейменувати вулицю Пушкінську.

"Ні, я б цього не підтримав. Одеса є міжкультурною столицею України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського",- сказав Труханов.

Труханов

Видання у своїй статті розповідало про відновлення роботи Одеської опери.

"Важливо показати, що Одеса жива, що Україна жива, що ми хочемо жити і творити, а шлях російських окупантів – це вбивства і смерть. Якби Путін наважився вдарити в оперу, ненависть, з якою він зіткнеться в усьому світі, просто неймовірна", – сказав Труханов.

The New York Times зазначило, що довгий час вважали, ніби Труханов має проросійські симпатії, та з початку війни він перетворився на відвертого захисника України та свого міста. Відмахнувшись від звинувачень, він сказав, що йому сумно бачити, як "Росія руйнує свої претензії бути культурною нацією".

улицы в Одессе


Алексей Ионов, politeka.net





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