Зеленський: деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу

Глава держави нагадав, що саме з окупації Криму, саме репресій у Криму проти української та кримськотатарської свободи, проти кримських мусульман почалась спроба Росії поставити в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи.

Президент України Володимир Зеленський під час першого проведення на офіційному рівні Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу заявив, що деокупація Криму від російських загарбників є безальтернативною. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"На землі Криму зараз під російським триколором зараз панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога, перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу. І я впевнений у цьому", – зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що саме з окупації Криму, саме репресій у Криму проти української та кримськотатарської свободи, проти кримських мусульман почалась спроба Росії поставити в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи.

За його словами, звільнення Кримського півострова потрібне для порядку у світі, що заснований на конвенціях і статуті ООН , а не "на кримінальних звичках вбивць, гвалтівників, грабіжників, які Росія намагається поширити".

Водночас президент закликав усі країни поважати територіальну цілісність і суверенітет України.

"Так само, як ми поважаємо територіальну цілісність усіх держав від Європи до Латинської Америки, ми справедливо очікуємо поваги до територіальної цілісності нашої держави усієї України від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів, від північних міст до Севастополя і Керчі. Увесь наш схід, південь, кожна наша громада, кожна наша людина однаково заслуговують жити і жити вільно", – підкреслив Зеленський.

Він пояснив, що коли Україна повернеться у Крим, тоді світові повернеться спокій, бо, за його словами, агресор програє.

"Усе інше може тільки розпалити жагу Росії воювати. Хай же агресор відчуває на собі, що нікому не дозволено ламати життя народів і обкрадати народи, нікому не дозволено ширити світом зло, руїни", – додав український лідер.