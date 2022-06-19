Шольц виправдав рішення Меркель не пускати Україну в НАТО: "Про це знали всі"

Шольц виправдав рішення Меркель не пускати Україну в НАТО: "Про це знали всі"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав політику своєї попередниці Ангели Меркель у відносинах з росією, її позицію по Україні і НАТО в 2008 році.

Відзначається, що Шольц в цілому захищав політику примирення Меркель з росією.

"Спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно уживатися. Я бачу себе поруч зі своєю попередницею", – пояснив він.

Канцлер також підтримав рішення Меркель у 2008 році виступити проти процесу вступу України до НАТО.

Олаф Шольц

"Критеріям вступу до НАТО повинна відповідати будь-яка країна, яка бажає вступити до Альянсу. Вступ України до НАТО не стояв на порядку денному. Про це знали всі, в тому числі і президент росії, до речі. Тому тим більше абсурдно, що путін виправдовував свою атаку на Україну в тому числі і тим, що в якийсь момент Україна може якось раптом там опинитися",-сказав Шольц.

При цьому Шольц розкритикував енергетичну політику Меркель.

"Було помилкою те, що ми занадто сконцентрували наші енергопоставки з росії, не побудувавши необхідної інфраструктури, щоб ми могли швидко змінити курс, якщо станеться найгірше", – сказав він.

Ангела Меркель


Алексей Ионов, politeka.net





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