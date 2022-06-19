За минулу добу ворог випустив 7 ракет по Миколаєву: зруйновано кілька об’єктів промислової інфраструктури — ОК «Південь»

Українські захисники завдали повітряних ударів у відповідь, завдавши росіянам втрат у техніці та живій силі, інформує ZN.ua.

За минулу добу ворог випустив 7 ракет по Миколаєву: зруйновано кілька об’єктів промислової інфраструктури — ОК «Південь»
© ДСНС України

За минулу добу, 18 червня, російські окупанти здійснили два ракетних обстріли Миколаєва. Ворогу вдалося поцілити у декілька об’єктів промислової інфраструктури та один житловий будинок. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

За інформацією українських військових, по Миколаєву було випущено 7 ракет. Попередньо відомо, що жертв немає.

«Двічі ракетами атакований Миколаїв. Серед дня подвійний удар ракетами типу Х-55 нанесено по промисловій інфраструктурі. А ввечері – другий удар – п’ятьма «Калібрами» з боку Херсонщини. Одна ракета знищена нашим підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу. Дві уразили завод пластикових вікон, ще одна – житловий будинок, а наступна влучила в ковбасний цех. Пожежі на заводі та в цеху на загальній площі близько 400 кв.м локалізовано. Попередньо жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються», – говориться у зведенні оперативного командування.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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