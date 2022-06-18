Окупанти фабрикують заяви Залужного та Арестовича і поширюють в Запорізькій області

Херсонців змушують отримувати російські паспорти.

Окупанти фабрикують заяви Залужного та Арестовича і поширюють в Запорізькій області
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Російські загарбники поширюють на окупованих територіях Запорізької області газети з фейковими заявами від імені головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та радника голови Офіса президента Олексія Арестовича. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України у Telegram.

"Ворог поширює фейкові газети, у яких фабрикують заяви Залужного та Арестовича про начебто "втрату Запоріжжя" та “розпач серед військових", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними розвідки, у захопленому Херсоні окупанти заселяються у житло українців та примушують населення отримувати російські паспорти, інформує ZN.ua.

Маріупольців російські загарбники змушують їздити за довідками з фільтраційних таборів. У місті наразі гостро стоїть проблема питної води.

У захопленому російськими військовими Вовчанську Харківської області з лікарні вигнали мирних жителів та відмовилися надавати їм допомогу. Медзаклад забитий пораненими росіянами, а персонал примушують до колабораціонізму.

У Сорокиному на тимчасово окупованій території Луганщини депортованим українцям видають паспорти квазіреспубліки "ЛНР".


Таїсія Ястремська, ZN.ua





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