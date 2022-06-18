72 бригада взяла в полон пілота збитого літака РФ, який бомбив Донбас

Українські військові збили на Донеччині російський штурмовий літак Су-25. Пілот зміг катапультуватись. Його взяли в полон, розповіли у 72-й окремій механізованій бригаді.

"А ось і пілот намалювався. Живий трофей 72-ї ОМБ. ім Чорних Запорожців. Чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ", — йдеться у повідомленні в суботу.

Раніше про збитий у Донецькій області літак повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, літак був збитий бійцями самої 72-ї ОМБр, яка зараз дислокується в Донецькій області, з ПЗРК "Голка".



