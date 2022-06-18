"Уродженець Донецької області": Росія погнала на війну з Україною чергового генерала

"Уродженець Донецької області": Росія погнала на війну з Україною чергового генерала

Росіяни відсторонили генерал-полковника Сердюкова від командування за провал операції в Україні та масові втрати в лавах десантників.

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, цитуючи у своєму телеграм-каналі відомого блогера і офіцера української армії Анатолія Штефана (Штірліца).

"Новим командувачем призначений генерал-полковник Михайло Теплінський. До речі, уродженець Донецької області", - повідомив Штефан, посилаючись на дані з відкритих джерел.

Начальником штабу - першим заступником призначений генерал-лейтенант Анатолій Кінцевий.

"Сподіваюся, що вони разом зі своїми підлеглими і надалі добре підтримають традиції випускників Рязанського вищого повітряно - десантного командного училища", - додав Штефан.

Додамо, 10 червня український журналіст Роман Цимбалюк повідомив про зняття Сердюкова.

"Генерал-полковника Андрія Миколайовича Сердюкова зняли з посади Командувача Повітряно-десантними військами.

Андрій Миколайович "прославився" тим, що своїми наказами знищив понад 60% усіх БТГр ВДВ під Києвом, а після відступу відправив десантників, без відновлення боєготовності, на Харківський напрямок, де за ПДС остаточно закріпився новий девіз: "ніхто крім нас, але ми після вас".

Враховуючи всі минулі заслуги, Сердюкова вирішили по-тихому замінити, замість звільнити з ганьбою або ліквідувати (такий варіант також розглядався). Командуванню пояснили заміну командувача "припливом свіжих сил", проте всі чудово розуміють, що причина в бездарному керівництві, через яке повітряно-десантні війська зазнали величезних втрат серед особового складу та техніці, втратили боєздатність більшості військових частин, безліч разів провалили штурмові операції , і врешті-решт втратили статус "елітного роду військ", - повідомляв журналіст.


Катерина Петренко, politeka.net





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