Советский Союз напрочь отучил людей критически мыслить, - политолог Борис Тизенгаузен

Советский Союз напрочь отучил людей критически мыслить, - политолог Борис Тизенгаузен

Политолог Борис Тизенгаузен рассказал, почему роSSийская пропаганда эффективно работает.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Праотец роSSийской федерации Советский Союз напрочь отучил людей критически мыслить», - отметил Борис Тизенгаузен.

По словам эксперта, большую эффективность роSSийской пропаганды во влиянии на россиян можно объяснить тем, что ещё во времена Советского Союза была сформирована эта ментальность россиянина: отсутствие критического мышление и молчаливое кивание на все действия власти.

«Как только ты начинаешь критически мыслить, брать информацию из разных источников, складывать её и делать свои выводы, а не просто есть, что тебе бросают с экрана, то тогда ты начинаешь приходить к неутешительным выводам», - подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Как отметил политолог, режим путина основан на страхе и пропаганде.


user, politeka.net





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