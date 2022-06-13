РоSSия больше не является геополитическим актером, – Херман Ван Ромпей

Для того чтобы отношения с РФ улучшились, страна-агрессор должна стать нормальной, информирует ZN.ua.

РоSSия больше не является геополитическим актером, – Херман Ван Ромпей
© vbo-feb.be

У войны в Украине много геополитических последствий, хотя сама РоSSия больше не является геополитическим актером. Такое заявление сделал политик и первый президент Европейского совета Херман Ван Ромпей, выступая в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Ван Ромпей объясняет, что экономика страны-агрессора была слишком слаба еще до начала полномасштабного вторжения 24 февраля. По его словам, война ужесточила уже существующее недоверие между глобальными актерами, а тенденция не зависеть от других сильно выросла за последние четыре месяца. Теперь ЕС также хочет быть более суверенным в отношении энергетики, цифровых технологий, миграции, чипов, батареек, продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования, обороны.

Политик вспоминает, что глобализация очень помогла Китаю с тех пор, как они вступили во Всемирную торговую организацию в 2000 году. А вот РоSSия присоединилась к ВТО 10 лет назад, при этом пропустила "поезд современной экономики".

"Сегодня мы знаем, что безопасность важнее конкурентоспособности. Когда речь идет о безопасности, политика имеет преимущество над экономикой, над деньгами. Евросоюзу пришлось извлечь этот тяжелый урок. Вот почему сегодня основной концепцией Союза стал европейский суверенитет или стратегическая автономия. Не ради власти, а во избежание беспомощности", - отметил он.

Ван Ромпей предполагает, возможно, когда-нибудь у мира будут нормальные отношения с Россией. Но для этого нужно, чтобы сама РоSSия "в конце концов стала нормальной страной". Он уверен, что западные санкции будут оставаться в силе, пока не будет восстановлена нормальность, пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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