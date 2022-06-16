Северодонецк является ключевой точкой в обороне Луганщины — Залужный

Город не может рассматриваться иначе.

Северодонецк является ключевой точкой в обороне Луганщины — Залужный
© Офис президента

РоSSийские оккупанты в Луганской области атакуют одновременно на девяти направлениях, а Северодонецк остается ключевой точкой в обороне области. Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил на своей странице в Facebook.

"Продолжается упорная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях...", - рассказал Главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, оккупанты ведут наступление с юга на север на таких направлениях, как Попасная-Комышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, с севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, а также с востока на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск и на направлениях Северодонецк-Метелкино, Тошковка-Комышеваха.

"Северодонецк – ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе", - уверен Залужнижный.

Также он добавил, что в целях вытеснения украинских войск россияне применяют авиацию, РСЗО, артиллерию.

В Северодонецке ситуация крайне обострена, оккупанты продолжают уничтожать многоэтажки и завод "Азот", сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что штурм города длится уже не первые сутки.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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