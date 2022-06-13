Украина и Молдова получат статус кандидата в ЕС, но с определенными условиями – Йозвяк
Что касается статуса Грузии – вопрос еще открыт.
Украина и Молдова, вероятно, получат статус кандидата на членство в Европейском Союзе в этом месяце, заявил журналист Рикард Йозвяк, опираясь на итоги предыдущего заседания Еврокомиссии.
Йозвяк написал, что сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии.
«Выглядит так, что Украина и Молдова получат статус кандидата с условиями, но по Грузии вопрос остается открытым», - считает он.
Окончательное решение страны-члены планируют объявить на следующей неделе.
European Commission today had an orientation debate on the membership application of #Ukraine, #Moldova and #Georgia today. looks like candidate status with conditions for ???? but still question marks about ??. decision on Fri & member states to give final verdict nxt week