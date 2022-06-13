Украина и Молдова получат статус кандидата в ЕС, но с определенными условиями – Йозвяк

Что касается статуса Грузии – вопрос еще открыт.

Украина и Молдова получат статус кандидата в ЕС, но с определенными условиями – Йозвяк

Украина и Молдова, вероятно, получат статус кандидата на членство в Европейском Союзе в этом месяце, заявил журналист Рикард Йозвяк, опираясь на итоги предыдущего заседания Еврокомиссии.

Йозвяк написал, что сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии.

«Выглядит так, что Украина и Молдова получат статус кандидата с условиями, но по Грузии вопрос остается открытым», - считает он.

Окончательное решение страны-члены планируют объявить на следующей неделе.

European Commission today had an orientation debate on the membership application of #Ukraine, #Moldova and #Georgia today. looks like candidate status with conditions for ???? but still question marks about ??. decision on Fri & member states to give final verdict nxt week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 13, 2022


Ирина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Шольц может предложить Украине статус кандидата ЕС в обмен на "мир": почему это обернется катастрофойШольц может предложить Украине статус кандидата ЕС в обмен на "мир": почему это обернется катастрофой
В Грузии решили, что заслуживают статус кандидата ЕС больше, чем Украина: "Мы требуем..."В Грузии решили, что заслуживают статус кандидата ЕС больше, чем Украина: "Мы требуем..."
FT: Украина теряет территории, пока Запад спорит, что такое «победа»FT: Украина теряет территории, пока Запад спорит, что такое «победа»
Боррель прокомментировал возможное получение Украиной статуса кандидата в ЕСБоррель прокомментировал возможное получение Украиной статуса кандидата в ЕС
Украина имеет право получить от Запада ядерные боеголовки — депутат ЕвропарламентаУкраина имеет право получить от Запада ядерные боеголовки — депутат Европарламента
Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – победа для всех, Европе нужно преодолеть свой страх — КулебаПредоставление Украине статуса кандидата в ЕС – победа для всех, Европе нужно преодолеть свой страх — Кулеба
"Даже для роSSийских оккупантов очевидно": Зеленский о том, что Украина не может существовать вне Евросоюза"Даже для роSSийских оккупантов очевидно": Зеленский о том, что Украина не может существовать вне Евросоюза
Названы условия, при которых Украина может получить статус кандидата в ЕС в ближайшее времяНазваны условия, при которых Украина может получить статус кандидата в ЕС в ближайшее время
The Guardian: Украина терпит большие потери, в войне может произойти переломный моментThe Guardian: Украина терпит большие потери, в войне может произойти переломный момент
Еврокомиссия сообщила, когда завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕСЕврокомиссия сообщила, когда завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости