Украина и Молдова получат статус кандидата в ЕС, но с определенными условиями – Йозвяк

Украина и Молдова, вероятно, получат статус кандидата на членство в Европейском Союзе в этом месяце, заявил журналист Рикард Йозвяк, опираясь на итоги предыдущего заседания Еврокомиссии.

Йозвяк написал, что сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии.

«Выглядит так, что Украина и Молдова получат статус кандидата с условиями, но по Грузии вопрос остается открытым», - считает он.

Окончательное решение страны-члены планируют объявить на следующей неделе.