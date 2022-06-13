Труханов на русском рассказал как будут дерусифицировать Одессу

Мэр предлагает наконец-то выполнить законы о языке и декоммунизации, информирует ZN.ua.

Труханов на русском рассказал как будут дерусифицировать Одессу
© Информационный сайт Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов анонсировал переименование ряда улиц из-за нежелания города иметь что-нибудь общее с Россией. При этом свой пост в Facebook написал по-русски, что вызвало критику со стороны некоторых читателей.

«Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с земли. В частности, речь идет о названиях одесских улиц, которые никак не связаны с историей Одессы!», - написал Труханов.

В частности, он предложил переименовать такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие, а еще 24 в соответствии с украинским законодательством в конце концов перевести на украинский язык.

Также новые названия должны получить 19 одесских улиц, подлежащих закону о декоммунизации. Весь этот список топонимов планируют внести на рассмотрение историко-топонимической комиссии, а окончательное решение будут принимать депутаты городского совета на сессии.

При этом Труханов призвал «не повторять большевистские практики соблюдения мгновенной конъюнктуры или идеологии» и просто вернуть улицам старые названия, или «применять резервный список достойных увековечения лиц и событий, который годами формировался топонимической комиссией». Тем не менее, он добавил, что в городе должны появиться такие топонимы, как улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.

«И, конечно, мы создадим на месте сквера Воинов АТО большой мемориал, где будут увековечены имена всех одесситов, положивших свою жизнь за Украину», - добавил Труханов.


Ирина Знась, ZN.ua





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