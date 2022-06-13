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2022-06-13
Кремль распространяет фейки о заброшенном захоронении умерших от сибирской язвы в Херсонской области
"Эпидемия в области сейчас одна – это оккупационный контингент РоSSии", – отметил заместитель председателя облсовета, информирует
Оккупанты не ограничиваются распространением фейков только на захваченных территориях© https://dpsu.gov.ua/
РоSSияне на оккупированных территориях распространяют фейк о заброшенном захоронении с умершими от сибирской язвы в Скадовске Херсонской области. Об этом на своей
"Если эти дикари не будут ковыряться в этих локациях, угрозы для населения не будет", – отметил Соболевский о локализованных и законсервированных опасных пунктах в регионе, которые ежеквартально осматривали ответственные службы.
Оксана Коваль, ZN.ua