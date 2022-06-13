Кремль распространяет фейки о заброшенном захоронении умерших от сибирской язвы в Херсонской области

"Эпидемия в области сейчас одна – это оккупационный контингент РоSSии", – отметил заместитель председателя облсовета, информирует ZN.ua.

Кремль распространяет фейки о заброшенном захоронении умерших от сибирской язвы в Херсонской области
Оккупанты не ограничиваются распространением фейков только на захваченных территориях
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РоSSияне на оккупированных территориях распространяют фейк о заброшенном захоронении с умершими от сибирской язвы в Скадовске Херсонской области. Об этом на своей Facebook-странице предупредил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

"Если эти дикари не будут ковыряться в этих локациях, угрозы для населения не будет", – отметил Соболевский о локализованных и законсервированных опасных пунктах в регионе, которые ежеквартально осматривали ответственные службы.


Оксана Коваль, ZN.ua





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