Кремль распространяет фейки о заброшенном захоронении умерших от сибирской язвы в Херсонской области

РоSSияне на оккупированных территориях распространяют фейк о заброшенном захоронении с умершими от сибирской язвы в Скадовске Херсонской области. Об этом на своей Facebook-странице предупредил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

"Если эти дикари не будут ковыряться в этих локациях, угрозы для населения не будет", – отметил Соболевский о локализованных и законсервированных опасных пунктах в регионе, которые ежеквартально осматривали ответственные службы.