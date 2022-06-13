В ОП назвали нужное Украине вооружение для завершения войны с РФ

Михаил Подоляк заявил, что Украине нужен паритет тяжелого оружия, информирует ZN.ua.

В ОП назвали нужное Украине вооружение для завершения войны с РФ
© Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для прекращения войны РФ против Украины и деоккупации территорий, Украина нуждается в паритете тяжелого вооружения.

"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить РФ из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов", - отметил Подоляк у Twitter.

По его словам, 15 июня в Брюсселе пройдет встреча Контактной группы министров обороны.

"Ждем решения", - добавил советник.

Для того, чтобы Украина вела оборонительную войну, но при этом уничтожала большое количество противников необходимо два вида оружия, заявил в интервью ZN.UA известный военный аналитик из Азербайджана Агил Рустамзаде, с которым поговорила Инна Ведерникова. При этом с одним из видов ситуация более-менее ясная, то с другим нет, что вызывает вопросы к нашим западным союзникам.

По его словам, Украине требуются САУ (самоходные артиллерийские установки) в количестве 40–60 единиц и как минимум 40–60 РСЗО (реактивных систем залпового огня М-270 и М-142).


Анна Конюченко, ZN.ua





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