Боррель прокомментировал возможное получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Украине следует предоставить статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом он сказал в интервью официальному журналу ЕС .

«Я убежден, что у Украины европейская культура и что ЕС может расширяться. Украина с ее ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе из-за реформ еще до вторжения РоSSии. Десять лет тому назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. Кому-то удастся, другим нет. А если бы мы сделали то же самое для Украины?», – сказал Жозеп Боррель.