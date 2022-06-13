Боррель прокомментировал возможное получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Глава европейской дипломатии считает, что заявку Украины следует одобрить, информирует ZN.ua.

Боррель прокомментировал возможное получение Украиной статуса кандидата в ЕС
© Офис президента

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Украине следует предоставить статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом он сказал в интервью официальному журналу ЕС.

«Я убежден, что у Украины европейская культура и что ЕС может расширяться. Украина с ее ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе из-за реформ еще до вторжения РоSSии. Десять лет тому назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. Кому-то удастся, другим нет. А если бы мы сделали то же самое для Украины?», – сказал Жозеп Боррель.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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