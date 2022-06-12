ВСУ выбили оккупантов из леса и вплотную подошли к Изюму - журналист

Вооруженные силы Украины выбили роSSийских оккупантов из лесного массива в окрестностях Изюма Харьковской области.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, информирует Апостроф .

Свой короткий пост он сопроводил картой местности, из которой можно заключить, что под контролем ВСУ оказались Спиваковка и Заводы, расположенные с обеих сторон от Северского Донца, а удар направлен на Изюм через село Придонецкое.

В то же время в лесах под Изюмом фиксируются масштабные пожары. На спутниковых снимках видно сразу несколько крупных очагов возгорания.