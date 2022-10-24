Шойгу переконував Уоллеса у тому, що Україна готується застосувати на своїй території радіологічну зброю.

Чи анонсував плани російських агресорів?

Шойгу переконував Уоллеса у тому, що Україна готується застосувати на своїй території радіологічну зброю.

Шойгу провів переговори з головною міноборони Великобританії Беном Воллесом, повідомляє Bild у Telegram. У ході переговорів він, як і ще низці закордонних колег, повідомив Уоллесу, що Україна нібито планує застосувати на своїй території «брудну бомбу», щоб потім покласти провину на Росію.

Міністр оборони Великобританії заявив, у свою чергу, що Україна не має наміру ескалювати конфлікт. Він також додав, що Лондон готовий допомогти Москві та Києву у досягненні угоди щодо припинення бойових дій.

Також Міністерство оборони РФ повідомило про те, що глава відомства Сергій Шойгу обговорив ситуацію в Україні та з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Раніше аналогічна телефонна розмова відбулася з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорнем, що дуже схоже на анонс російськими агресорами своїх провокативних дій під чужим прапором.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у відповідь на звинувачення з боку Росії, "російська брехня про те, що Україна нібито планує застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, як і небезпечна. По-перше, Україна є переконаним учасником ДНЯЗ ( договору про нерозповсюдження ядерної зброї): у нас немає "брудних бомб і ми не плануємо їх мати". По-друге, росіяни часто обвинувачують інших у тому, що планують самі".

«Брудна бомба» або радіологічна зброя – це зброя масового ураження, в якому використовуються радіоактивні речовини, але без некерованої ланцюгової реакції – ядерного вибуху.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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