Шойгу переконував Уоллеса у тому, що Україна готується застосувати на своїй території радіологічну зброю.
Чи анонсував плани російських агресорів?
Шойгу провів переговори з головною міноборони Великобританії Беном Воллесом,
Міністр оборони Великобританії заявив, у свою чергу, що Україна не має наміру ескалювати конфлікт. Він також додав, що Лондон готовий допомогти Москві та Києву у досягненні угоди щодо припинення бойових дій.
Також Міністерство оборони РФ повідомило про те, що глава відомства Сергій Шойгу обговорив ситуацію в Україні та з головою Пентагону Ллойдом Остіном.
Раніше аналогічна телефонна розмова відбулася з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорнем, що дуже схоже на анонс російськими агресорами своїх провокативних дій під чужим прапором.
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