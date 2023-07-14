Данілов про слова Воллеса щодо недостатньої вдячності: "Я точно знаю, що це не його справжня позиція"

Секретар РНБО пояснив заяву британського міністра оборони емоціями.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про недостатню вдячність з боку нашої держави, закликав не звертати на це «надто багато уваги. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua .

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"Я б не звертав надто багато уваги на те, що він сказав… Кожен може сказати щось під впливом емоцій, а потім пошкодувати через це... Я точно знаю, що це не його справжня позиція", – зазначив секретар РНБО.