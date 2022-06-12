Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 12 июня

Украинские войска продолжают контрнаступление в Херсонской области, информирует ZN.ua.

Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 12 июня
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на воскресенье, 12 июня.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в Twitter.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

Продолжаются боевые действия в районе Тошковки на Северодонецком направлении. Украинские войска отразили наступление в районе Врубовки, Николаевки и Васильевки. РоSSийские кафиры понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья.

В районе Попасной украинские защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти. Враг наступает в районе Ниркового, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника "захлебнулось", оккупанты отошли.

ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области.


Анна Конюченко, ZN.ua





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