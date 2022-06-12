Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 12 июня
Украинские войска продолжают контрнаступление в Херсонской области, информирует
Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на воскресенье, 12 июня.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в
Продолжаются боевые действия в районе Тошковки на Северодонецком направлении. Украинские войска отразили наступление в районе Врубовки, Николаевки и Васильевки. РоSSийские кафиры понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья.
В районе Попасной украинские защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти. Враг наступает в районе Ниркового, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника "захлебнулось", оккупанты отошли.
ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области.