Bloomberg: Война против Украины создает для РоSSии проблемы в Центральной Азии

История учит, что войны обычно имеют непредсказуемые последствия и различные побочные эффекты вдали от поля битвы. К примеру, Гражданская война в США оказалась судьбоносной для Центральной Азии. РоSSия усилила контроль над регионом, чтобы поставлять из него хлопок, прекративший поступать из рабовладельческих американских штатов.

Центральная Азия снова переживает побочные эффекты войны, но в этот раз той, которую Владимир Путин развязал против Украины, пишет Bloomberg . Ухудшение экономических перспектив РоSSии может оставить миллионы выходцев из Центральной Азии без работы, тем самым подрывая мощные потоки денежных средств в их родные страны. Но проблемы этих людей могут еще больше навредить самой РФ .