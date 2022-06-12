Bloomberg: Война против Украины создает для РоSSии проблемы в Центральной Азии

Москва теряет экономическое и финансовое влияние на страны в Центральной Азии, которые быстрее отходят на орбиту Китая, информирует ZN.ua.

Bloomberg: Война против Украины создает для РоSSии проблемы в Центральной Азии
© Интерфакс

История учит, что войны обычно имеют непредсказуемые последствия и различные побочные эффекты вдали от поля битвы. К примеру, Гражданская война в США оказалась судьбоносной для Центральной Азии. РоSSия усилила контроль над регионом, чтобы поставлять из него хлопок, прекративший поступать из рабовладельческих американских штатов.

Центральная Азия снова переживает побочные эффекты войны, но в этот раз той, которую Владимир Путин развязал против Украины, пишет Bloomberg. Ухудшение экономических перспектив РоSSии может оставить миллионы выходцев из Центральной Азии без работы, тем самым подрывая мощные потоки денежных средств в их родные страны. Но проблемы этих людей могут еще больше навредить самой РФ.

Казахстан и Туркменистан получают большие доходы от продаж энергоносителей. Но их соседи – Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан – не могут обеспечить достаточное количество рабочих мест своим гражданам. Поэтому они ищут возможность заработать за границей. В прошлом году у РФ было 8 миллионов трудовых мигрантов из этих трех стран. В 2021 году на денежные переводы от гастарбайтеров приходилось 34% ВВП Таджикистана, а в случае Кыргызстана этот показатель составлял 33%, о чем свидетельствуют данные Всемирного банка. В Узбекистане в 2020 году на деньги работников приходилось чуть менее 12% ВВП. Санкции, введенные против РоSSии США, ЕС и другие страны по всему миру, подорвут эти критически важные для Центральной Азии платежи. А пока Путин ведет свою неоправданную войну, подрыв торговли еще больше будет вредить странам региона.


Лесь Димань, ZN.ua





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