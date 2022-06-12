Bloomberg: Война против Украины создает для РоSSии проблемы в Центральной Азии
Москва теряет экономическое и финансовое влияние на страны в Центральной Азии, которые быстрее отходят на орбиту Китая, информирует
История учит, что войны обычно имеют непредсказуемые последствия и различные побочные эффекты вдали от поля битвы. К примеру, Гражданская война в США оказалась судьбоносной для Центральной Азии. РоSSия усилила контроль над регионом, чтобы поставлять из него хлопок, прекративший поступать из рабовладельческих американских штатов.
Центральная Азия снова переживает побочные эффекты войны, но в этот раз той, которую Владимир Путин развязал против Украины, пишет
Казахстан и Туркменистан получают большие доходы от продаж энергоносителей. Но их соседи – Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан – не могут обеспечить достаточное количество рабочих мест своим гражданам. Поэтому они ищут возможность заработать за границей. В прошлом году у РФ было 8 миллионов трудовых мигрантов из этих трех стран. В 2021 году на денежные переводы от гастарбайтеров приходилось 34% ВВП Таджикистана, а в случае Кыргызстана этот показатель составлял 33%, о чем свидетельствуют данные Всемирного банка. В Узбекистане в 2020 году на деньги работников приходилось чуть менее 12% ВВП. Санкции, введенные против РоSSии США, ЕС и другие страны по всему миру, подорвут эти критически важные для Центральной Азии платежи. А пока Путин ведет свою неоправданную войну, подрыв торговли еще больше будет вредить странам региона.