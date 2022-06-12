Войска РФ обстреляли два района в Николаевской области

По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет, информирует ZN.ua.

Войска РФ обстреляли два района в Николаевской области
© Мэр Николаева Александр Сенкевич Telegram

РоSSийские оккупационные войска за минувшие сутки обстреляли два района в Николаевской области, сообщает Николаевская областная военная администрация в Facebook.

В Баштанском районе днем, 11 июня, и ночью около 22:00 и 01:00 была обстреляна Широковская громада. Обстрелы преимущественно вне населенных пунктов. Потерпевших и повреждений нет.

В настоящее время продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Николаевском районе оккупанты обстреляли село Парутине Куцурубской громады. Потерпевших и погибших нет.

В Николаеве 4 июня ракеты РФ, кроме жилого квартала, попали в склад с зерновым шротом. В результате обстрела произошел пожар, отметил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Пожар возник на площади 10 тысяч квадратных метров, для его ликвидации привлечены 11 единиц техники и 50 пожарных.


Анна Конюченко, ZN.ua





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