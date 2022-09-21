Російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області

Внаслідок влучень ворожих снарядів постраждали жителі одного з районів, інформує ZN.ua.

Російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області
© Валентин Резніченко / Telegram

Російські загарбники не припиняють обстрілювати територію Дніпропетровської області. У середу, 21 вересня, окупанти здійснили ракетний удар по Синельниківському району та знову обстріляли Нікопольський. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Росіяни не припиняють ракетного терору… Пообіді завдали удару по Синельниківському району. Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування", – написав він.

Резніченко додав, що наразі на місці вибухів у цьому районі працюють рятувальники й співробітники аварійних служб з метою ліквідації наслідків ворожої атаки. За попередніми даними, там ніхто не постраждав.


Максим Царук, ZN.ua





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