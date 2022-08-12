ЗСУ зупинили наступ і відкинули окупантів у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки – Генштаб

Збройним силам України вдалося зупинити наступ росіян на Авдіївському напрямку у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки, але в той же час, у напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх і намагається там закріпитись. Про це повідомляється повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За повідомленням Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Лише 11 серпня було проведено перевірку готовності системи бойового управління та оповіщення збройних сил республіки Білорусь до застосування.

На сіверському напрямку росіяни утримують підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій ЗСУ. Ворог обстріляв із артилерії райони Олександрівки Чернігівської області та Юр’євого, Білопілля, Атинського і Яструбиного на Сумщині.

Триває ротація підрозділів збройних сил РФ , що виконують завдання у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Мосьпанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль.

За допомогою авіації росіяни завдали ударів поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака.

На слов’янському напрямку окупанти обстрілювали позиції ЗСУ біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана.

Ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина. Отримав відсіч та втік.

На краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка.

Зазнала невдачі спроба противника провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка.

На бахмутському напрямку окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для обстрілу в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка. Авіаудари зафіксовано біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

Загарбники намагалися вести розвідку біля Спірного. Українські воїни дали відсіч та знешкодили ворога.

Наступальними та штурмовими діями російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дар?ївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії.

На напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися.

На авдіївському напрямку тривали артилерійські обстріли поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки. Противник завдав авіаударів неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївки.

Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки наші захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції.

На новопавлівському та запорізькому напрямках обстріли противника фіксувалися поблизу Новомихайлівки, Шевченко, Новояковлівки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара, Новополя, Преображенки, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля, Новоданилівки, Кам’янського, Новоандріївки, Гуляйполя і Білогір’я. Авіація ворога діяла біля Вугледара та Новомихайлівки.