У двох районах Київської області 30 серпня лунатимуть вибухи

У вівторок, 30 серпня, у Білоцерківському й Обухівському районах Києвської області можна буде почути вибухи, спричинені промисловою діяльністю. Про гучні звуки жителів регіону попередила Київська обласна військова адміністрація в Telegram .

Зокрема, на Шамраївському родовищі гранітів у Сквирській громаді Білоцерківського району збираються здійснювати технологічні роботи, у ході яких лунатимуть вибухи. Це необхідно для того, щоб розпушити граніти, придатні для виробництва щебеневої продукції.

Крім того, планується проведення вибухових робіт на "Богуславському кар’єрі" в Богуславській територіальній громаді Обухівського району з 11:00 до 16:00 вівторка.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій", – додали в ОВА.