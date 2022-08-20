ISW: У Криму – зростаюче занепокоєння через загрозу ударів по районах, що раніше вважались безпечними

Українська влада обіцяє окупантам незабутнй "оксамитовий сезон", інформує ZN.ua.

ISW: У Криму – зростаюче занепокоєння через загрозу ударів по районах, що раніше вважались безпечними
© Офіційний сайт Кремля

Російська адміністрація помітно посилює заходи безпеки в Криму, що вказує на зростаюче занепокоєння Кремля та цивільного населення щодо загрози українських ударів по тилових районах, які раніше вважалися безпечними, йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни.

“РФ встановила в Севастополі блокпости для обшуку українських автомобілів і виявлення диверсантів”, - зазначають у відомстві про деякі заходи з боку окупантів.

Воєнні аналітики також посилаються на “драматичні, песимістичні оцінки” того, що українські війська використовували удари по Керченському мосту та авіабазі Бельбек, щоб провести розвідку готовності російської ППО та ПРО та зробити оцінку нових атак, зокрема можливості великого удару.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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