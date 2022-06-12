Кремль корректирует свои военные цели в Украине: карта боевых действий

Действия ВС РФ свидетельствуют о том, что в ближайшее время оккупационные войска усилят штурм Северодонецка и пойдут в наступление на Славянск, информирует Апостроф .

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 11 июня.

Аналитики в своем документе, ссылаясь на заявление Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что Кремль планирует вести боевые действия как минимум до октября 2022 года, предполагают, что РоSSия корректирует свои военные цели, пытаясь устранить недостатки, которые были проявлены в начале полномасштабного вторжения.

По данным ISW, подразделения ВСУ нуждаются в большем количестве артиллерийских систем, поскольку ВС РФ с каждым днем усиливают давление на украинскую армию.

По состоянию на 11 июня, роSSийские военнослужащие продолжали безуспешно штурмовать Северодонецк, однако промышленная зона города остается под контролем Киева . Не исключено, что оккупационные формирования возобновили попытки перерезать трассу Т1303 Горно-Лисичанск и начали неудачный штурм населенных пунктов, которые расположены вдоль автомобильного сообщения Т1302 Бахмут-Лисичанск.