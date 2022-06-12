Кремль корректирует свои военные цели в Украине: карта боевых действий
Действия ВС РФ свидетельствуют о том, что в ближайшее время оккупационные войска усилят штурм Северодонецка и пойдут в наступление на Славянск, информирует
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 11 июня.
Аналитики в своем документе, ссылаясь на заявление Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что Кремль планирует вести боевые действия как минимум до октября 2022 года, предполагают, что РоSSия корректирует свои военные цели, пытаясь устранить недостатки, которые были проявлены в начале полномасштабного вторжения.
По данным ISW, подразделения ВСУ нуждаются в большем количестве артиллерийских систем, поскольку ВС РФ с каждым днем усиливают давление на украинскую армию.
По состоянию на 11 июня, роSSийские военнослужащие продолжали безуспешно штурмовать Северодонецк, однако промышленная зона города остается под контролем Киева. Не исключено, что оккупационные формирования возобновили попытки перерезать трассу Т1303 Горно-Лисичанск и начали неудачный штурм населенных пунктов, которые расположены вдоль автомобильного сообщения Т1302 Бахмут-Лисичанск.
Активные штурмовые действия возле оккупированного Изюма также свидетельствуют о том, что ВС РФ готовятся к наступлению на Славянск и Северск. Подразделения ВСУ, в свою очередь, 11 июня возобновили контрнаступление в Херсонской области в районе сразу трех населенных пунктов.