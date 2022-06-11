Сгорела вся техника: фото последствий пожара в воинской части в РФ

11 июня, в субботу, в Брянской области на складе военной техники произошел масштабный пожар, в результате которого сгорело большое количество оккупантской техники, которая использовалось в войне против Украины, информирует Апостроф .

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале РФ .

Там написали, что на месте происшествия, а именно в военной части, расположенной в Клинце, не нашли осколков, которые могли бы остаться от минометного обстрела со стороны Украины. К тому же не обнаружен факт обстрела из украинского БпЛА.