ГУР: войска РФ имеют преимущество в артиллерии один к пятнадцати

Украинские военные и правительственные чиновники все чаще отмечают, что ВСУ находятся в ловушке в «артиллерийской войне» на критических линиях фронта и находятся в явно невыгодном положении с точки зрения обеспечения артиллерийскими системами. Об этом пишет в последней сводке американский Институт исследования войны (ISW).

В ведомстве отмечают, что оккупанты имеют от 10 до 15 единиц артиллерии на каждую единицу такой же артиллерии с украинской стороны. Такие данные привел заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий.