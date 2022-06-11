ГУР: войска РФ имеют преимущество в артиллерии один к пятнадцати

Несмотря на сложную ситуацию с вооружением и превосходящие силы противника, ВСУ продолжают систематически наносить боевые потери врагу, информирует ZN.ua.

ГУР: войска РФ имеют преимущество в артиллерии один к пятнадцати
© Операция Объединенных сил / Facebook

Украинские военные и правительственные чиновники все чаще отмечают, что ВСУ находятся в ловушке в «артиллерийской войне» на критических линиях фронта и находятся в явно невыгодном положении с точки зрения обеспечения артиллерийскими системами. Об этом пишет в последней сводке американский Институт исследования войны (ISW).

В ведомстве отмечают, что оккупанты имеют от 10 до 15 единиц артиллерии на каждую единицу такой же артиллерии с украинской стороны. Такие данные привел заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий.


Оксана Коваль, ZN.ua





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