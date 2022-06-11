Зеленский игнорировал предупреждения о планах РФ — Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский не обращал внимания на предупреждение о том, что РоSSия в феврале начнет полномасштабное вторжение в Украину. Слова американского лидера цитирует Bloomberg .

"Я знаю, что многие полагали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что Путин собирался пересекать границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие", – отметил Байден.