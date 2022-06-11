Зеленский игнорировал предупреждения о планах РФ — Байден

Сейчас диктатор Путин считает Киев "резиденцией матушки-РоSSии", информирует ZN.ua.

Зеленский игнорировал предупреждения о планах РФ — Байден
© Коллаж ZN.UA

Президент США Джо Байден заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский не обращал внимания на предупреждение о том, что РоSSия в феврале начнет полномасштабное вторжение в Украину. Слова американского лидера цитирует Bloomberg.

"Я знаю, что многие полагали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что Путин собирался пересекать границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие", – отметил Байден.

Что касается Владимира Путина, его президент США обвинил в разрушении не только нации украинцев, но и нашей культуры. По словам Байдена, роSSийский диктатор считает Киев "резиденцией матушки-РоSSии".


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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