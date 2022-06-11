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2022-06-11
Зеленский игнорировал предупреждения о планах РФ — Байден
© Коллаж ZN.UA
Президент США Джо Байден заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский не обращал внимания на предупреждение о том, что РоSSия в феврале начнет полномасштабное вторжение в Украину. Слова американского лидера
"Я знаю, что многие полагали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что Путин собирался пересекать границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие", – отметил Байден.
Что касается Владимира Путина, его президент США обвинил в разрушении не только нации украинцев, но и нашей культуры. По словам Байдена, роSSийский диктатор считает Киев "резиденцией матушки-РоSSии".
Виктория Хмилевская, ZN.ua