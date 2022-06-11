Атака ВСУ по Крымскому мосту: эксперт раскрыл, как нанести максимальный ущерб оккупантам

крымский мост, скрин

Вооруженным силам Украины следует нанести удар по Крымскому мосту, которые соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем россии.

Об этом в интервью заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Сейчас Крымский мост враг активно использует для переброски своих войск. Украине не обязательно полностью разрушить его, достаточно просто повредить.

"Думаю, это обязательно надо сделать. Я понимаю, что ракетами мы будем месяц его долбить до разрушения. Но повредить его и прекратить его функционал как моста — главное", — заявил Жданов.

Олег Жданов

По словам эксперта, важно попытаться разрушить железнодорожную часть моста и сделать все для ограничения автомобильного движения по нему.

"Может быть, даже дорожный мост не трогать, а ударить по транспортным развязкам - въезду и выезду с моста - и контролировать их огневым режимом. А вот железнодорожное полотно надо повредить именно на мосту, потому что на мосту будут затруднены ремонтно-восстановительные работы", — объяснил Жданов.

крымский мост


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
"Эвакуации подлежала бы вся страна": Подоляк раскрыл, как Украина готовилась к вторжению"Эвакуации подлежала бы вся страна": Подоляк раскрыл, как Украина готовилась к вторжению
Подоляк раскрыл пять реальных целей роSSийских оккупантов в Украине и показал фото: "Забудьте о..."Подоляк раскрыл пять реальных целей роSSийских оккупантов в Украине и показал фото: "Забудьте о..."
Враг может нанести ракетные удары с Черного моря и распространяет дезинформацию в Одесской области — ОК «Юг»Враг может нанести ракетные удары с Черного моря и распространяет дезинформацию в Одесской области — ОК «Юг»
Военный эксперт раскрыл особенности детонаторов САУ CAESAR, переданных ФранциейВоенный эксперт раскрыл особенности детонаторов САУ CAESAR, переданных Францией
Раздача повесток на улице: Братчук разъяснил ситуацию и раскрыл фейкиРаздача повесток на улице: Братчук разъяснил ситуацию и раскрыл фейки
«Об этом никто не пишет»: военный эксперт раскрыл цифры потерь среди мобилизованных из «ЛДНР»«Об этом никто не пишет»: военный эксперт раскрыл цифры потерь среди мобилизованных из «ЛДНР»
Возросло количество раненых оккупантами украинских детей — Офис генпрокурораВозросло количество раненых оккупантами украинских детей — Офис генпрокурора
Стало известно, сколько школ Херсона пошли на сотрудничество с оккупантамиСтало известно, сколько школ Херсона пошли на сотрудничество с оккупантами
Братчук раскрыл, сколько любителей россиян нашлось на юге Украины: «Найдем и их»Братчук раскрыл, сколько любителей россиян нашлось на юге Украины: «Найдем и их»
Оккупантов возвращают из Луганской области в россию: в Генштабе раскрыли причинуОккупантов возвращают из Луганской области в россию: в Генштабе раскрыли причину
Последние новости
Подгружаем последние новости