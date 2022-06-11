Атака ВСУ по Крымскому мосту: эксперт раскрыл, как нанести максимальный ущерб оккупантам

Вооруженным силам Украины следует нанести удар по Крымскому мосту, которые соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем россии.

Об этом в интервью заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Сейчас Крымский мост враг активно использует для переброски своих войск. Украине не обязательно полностью разрушить его, достаточно просто повредить.

"Думаю, это обязательно надо сделать. Я понимаю, что ракетами мы будем месяц его долбить до разрушения. Но повредить его и прекратить его функционал как моста — главное", — заявил Жданов.

По словам эксперта, важно попытаться разрушить железнодорожную часть моста и сделать все для ограничения автомобильного движения по нему.

"Может быть, даже дорожный мост не трогать, а ударить по транспортным развязкам - въезду и выезду с моста - и контролировать их огневым режимом. А вот железнодорожное полотно надо повредить именно на мосту, потому что на мосту будут затруднены ремонтно-восстановительные работы", — объяснил Жданов.