Оккупанты уничтожили украинское село, ударив по нему из "Солнцепека": фото

РоSSийские войска во время боевых действий в Луганской области использовали тяжелую огнеметную систему "Сонлцепек" для обстрела прифронтовой Врубовки, информирует Апостроф.

Об этом в своем Facebook сообщил военный журналист Руслан Смещук.

РоSSийские оккупанты продолжают уничтожать украинские населенные пункты, открывая по ним огонь из тяжелого вооружения.

В этот раз, как отмечает журналист, под прицел попала Врубовка вблизи неподконтрольной Украине Попасной. По украинскому селу подразделения ВС РФ открыли огонь из реактивной огнеметной системы ТОС-1А "Сонлцепек".

Более того, по словам Смещука, на этом обстрел не кончился. Через некоторое время захватчики начали стрелять по Врубовке из реактивных систем залпового огня, используя, вероятно, боеприпасы с фосфорной начинкой.

"Поселок Врубовка похоже перестал существовать", - добавил Смещук в своем Facebook.


Богдан Соловьев, Апостроф





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